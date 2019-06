Ce studii are, de fapt, Delia Matache și câți bani câștigă la Antena 1. Îți vei schimba părerea despre ea

17:50

Mihai Constantinescu este internat în spital de o lună de zile, după ce a suferit trei stopuri cardiace în noaptea de 13 mai. Mihai Constantinescu se află în continuare intubat şi ventilat mecanic la Spitalul Floreasca, au declarat medicii care îl supraveghează pe celebrul artist. Din nefericire, starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu este […] The post Vești de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Mihai Constantinescu appeared first on Cancan.ro.