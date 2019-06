ANM anunţă cod portocaliu de ploi torenţiale, grindină şi vijelii în două judeţe

10:30

Norm Self are 85 de ani şi se simte „mai viu” ca niciodată, recunoscând că „energia erotică a preluat conducerea” în viaţa sa. • Potrivit dailystar.co.uk, fostul preot a ajuns în biserică la vârsta de 18 ani, după ce a crescut într-o comunitate religioasă din Carolina de Nord. • În timpul căsniciei sale de 28 de ani, Mr. Self şi-a regăsit „adevăratul eu interior”. Preotul a lucrat într-un campus în 1997 şi a dat peste un grup de bărbaţi gay, descoperind că el însuşi „este gay”. Fostul preot a ap...