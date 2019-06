Stela Enache nu și-a revenit după moartea soțului ei. „E un fel de consolare”

13:40

Evaluare Națională 2019 - Română. Prima probă a Evaluării Naţionale 2018, pentru clasa a 8-a, cea la Limba şi literatura română, are loc marți, 18 iunie. Joi, 20 iunie, are loc Evaluarea Națională 2019 la Matematică. Toate informațiile despre Evaluarea Națională 2019, AICI Evaluarea Națională 2019 la Română va începe la ora 9:00, moment în […]