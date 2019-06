Scene uluitoare la Craiova. Un echipaj de la Poliţia Locală trece indiferent pe lângă un bătrân care se târăşte în genunchi

10:10

Anul acesta Andra și Cătălin Măruță vor sărbători nunta de oțel – mai exact 11 ani de când și-au unit destinele în fața Lui Dumnezeu. Cei doi sunt implicați în numeroase proiecte, iar la capitolul timp liber au restanțe multe. Cu toate acestea, ei nu au uitat niciodată cum a decurs prima lor întâlnire și […] The post Imagini de la prima întâlnire. Cum l-a “combinat” Andra pe Cătălin Măruță în direct la TVR 2 appeared first on Cancan.ro.