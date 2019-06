OLIGARHUL PLAHOTNIUC, anunț de ULTIMĂ ORĂ. Nu se lasă!

10:00

PSD a ajuns foarte jos in sondaje, iar sansele de redresare sunt mici, pentru ca a starnit multa ura si nici nu mai are lideri importanti, asa ca partidul e pe faras si risca sa dispara definitiv de pe scena politica in urmatorii patru ani, spune sociologul Bruno Stefan. "Daca la alegerile urmatoare vor vota si cei din diaspora, PSD nu mai ia nici 15%. Ei isi dau seama ca este pentru prima oara nu cand iau scorul asta, ci cand sansele de redresare sunt mici. Au mai luat scorul asta si in 2007, la europarlamentare (circa 20%), dar atunci a contat ca PSD a stiut sa se redreseze. Aveau lideri - Mitrea, Nastase, Iliescu erau inca activi in politica. Acum nu mai au lideri importanti. I-au reactivat pe Cozmanca, pe Nastase, dar degeaba, nu mai reusesc sa se redreseze pentru ca au starnit o ura in populatie pe care nu mai reusesc sa o opreasca. Dezastrul e previzibil", afirma Bruno Stefan, presedintele Fundatiei Biroul de Cercetari Sociale (BCS). Acesta spune ca "daca presedintele Iohannis ar propune un referendum privind facilitarea dreptului de vot in diaspora, la alegerile locale PSD nu mai trece de 15%". "Si nu mai punem problema ca pesedistii pierd presedintia Romaniei, ei stiu ca o pierd. Inainte, primarii duceau oamenii la vot, acum (in 26 mai, n.red.) nu au mai putut, pentru ca votul nu s-a mai furat asa usor, nu si-au mai riscat pielea atat de mult. Si daca primarii PSD nu castiga la anul alegerile locale, pierd si parlamentarele si raman in Opozitie, la circa 15%. Asta inseamna ca PSD dispare de pe scena politica definitiv in 4 ani", apreciaza presedintele BCS.