Incident grav pe Otopeni! Un avion a fost întors din drum după ce doi pasageri s-au luat la bătaie

Un accident foarte grav a avut loc în Botoșani, acolo unde șoferul unui autoturism de lux care nu s-a asigurat la trecerea cu nivelul căii ferate a fost lovit de tren. Șoferul unui autoturism Range Rover înmatriculat în județul Botoșani nu s-a asigurat la trecerea cu nivelul căii ferate duble, autoturismul fiind lovit în plin […]