Un porc mistreț și-a făcut apariția pe străzile unui cartier din București!

Legendarul Francesco Totti (42 de ani) și-a anunțat azi demidia din funcția de manager al clubului AS Roma, despărțindu-se astfel de clubul la care a petrecut 30 de ani, dintre care 24 ca jucător al primei echipe. Francesco Totti a evoluat în 785 de partide pentru AS Roma, reuşind 307 goluri.