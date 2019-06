Un bărbat din Suceava a fost lovit de fulger

15:30

Scene incredibile au fost surprinse pe o stradă din centrul municipiului Craiova. Un bărbat se târăște în genunchi pe stradă, iar doi poliţişti trec pe lângă el ca şi când acesta nu ar exista. (VEZI ȘI: ACCIDENT NEMAIVĂZUT. TREI MAŞINI NOI DE POLIŢIE S-AU CIOCNIT ÎNTRE ELE, ÎN TRAFIC, ÎN BALŞ-OLT) Imaginile au fost filmate […] The post Scene uluitoare la Craiova. Un echipaj de la Poliţia Locală trece indiferent pe lângă un bătrân care se târăşte în genunchi appeared first on Cancan.ro.