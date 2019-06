Rovana Plumb: PSD Dâmboviţa o susţine pe Viorica Dăncilă la conducerea partidului

20:50

Noile aventuri ale oamenilor în negru 'Men in Black: International', protectorii Pământului în faţa extratereştrilor, au cucerit primul loc în box-office-ul nord-american în primul weekend de la lansare, potrivit cifrelor provizorii ale companiei de specialitate Exhibitor Relations, citate de AFP.Noul film din seria 'Men in Black' este interpretat de Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson şi Emma Thompson care joacă din noul rolul agentei ' O'. De data aceasta ei se confruntă cu o nouă ameninţare, cea a unui agent extraterestru infiltrat în cadrul organizaţiei.De vineri până duminică noul lungmetraj a avut încasări de 28,5 milioane de dolari în SUA şi Canada. Potrivit Comscore, filmul a generat încasări de 102,2 milioane de dolari în lumea întreagă. 'Men in Black: International' a detronat de pe primul loc 'The Secret Life of Pets 2', care a însumat încasări de 92,5 milioane de dolari în două săptămâni de la lansare.Locul trei îi revine producţiei Disney 'Aladdin', cu Will Smith în rolul duhului din lampă, care a avut încasări de 16,7 milioane de dolari. Potrivit Comscore, de la lansarea în cinematografe în urmă cu patru săptămâni, filmul a avut în total încasări de 263,4 milioane de dolari la box-office-ul nord-american şi de 724,8 milioane în lumea întreagă.Pe locul patru se clasează mutanţii Marvel, 'X-Men: Dark Phoenix'. Filmul studioului Fox, deşi afectat de critici nefavorabile, a vândut bilete în valoare de 9 milioane de dolari. În pofida rezultatelor dezamăgitoare de săptămâna trecută, blockbusterul a totalizat încasări de 51,7 milioane de dolari.Filmul biografic dedicat lui Elton John 'Rocketman' rămâne în continuare pe locul cinci, cu 8,8 milioane de dolari în acest weekend şi acumulând 66,1 milioane de dolari în trei săptămâni de la lansare.Partea de jos a clasamentului este completată de:6 - 'Shaft': un film poliţist cu Samuel L. Jackson, cu încasări de 8,3 milioane de dolari.în primul weekend de lansare. Actorul îşi reia în acest sequel rolul interpretat în anul 2000.7 - 'Godzilla: King of the MonGodzilla 2': 8,1 milioane de dolari (93,7 milioane în trei săptămâni)8 - 'John Wick: Chapter 3 - Parabellum': 6,1 milioane de dolari (148,6 milioane în cinci săptămâni)9 - Comedia 'Late Night': 5,1 milioane de dolari (5,4 milioane în două săptămâni)10 - Filmul horror 'Ma': 3,6 milioane de dolari (40,3 milioane de dolari în trei săptămâni de la lansare).AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dădârlat)