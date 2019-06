SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 18 iunie

06:00

Moţiunea de cenzură intitulată "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot" va fi dezbătută şi votată marţi de plenul reunit al Parlamentului.Moţiunea de cenzură a fost depusă şi citită săptămâna trecută în plen de deputatul liberal Gigel Ştirbu.Documentul este semnat de 173 de parlamentari aparţinând grupurilor PNL, USR, PMP, UDMR şi neafiliaţi.Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a anunţat că, deşi parlamentarii partidului nu au semnat moţiunea, vor vota în favoarea acesteia.Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercurea trecută, pentru AGERPRES, că formaţiunea sa va vota moţiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Dăncilă. "Am semnat moţiunea şi propunerea mea pentru colegii mei e să o şi votăm. Formal vom lua o decizie la şedinţa noastră comună a grupurilor parlamentare marţi. (...) Am avut o discuţie şi câteva propuneri ale noastre au fost introduse în text. Sunt două lucruri mai importante, situaţia din Valea Uzului, aici e o abordare principială legată de acest subiect şi al doilea - pe care noi l-am pus în textul moţiunii de cenzură - ordonanţa de urgenţă pentru alegerea preşedinţilor de consilii judeţene", a menţionat Kelemen Hunor.Joia trecută, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că şansele moţiunii de cenzură sunt mai mari decât la celelalte moţiuni de după decembrie 2016, susţinând că, până la acel moment, se putea baza pe 214 - 215 voturi, "nu foarte departe" de cele 233 necesare pentru a trece moţiunea, iar negocierile individuale vor continua "până în ultima zi".Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD, a anunţat că la moţiune senatorii şi deputaţii social-democraţi vor asigura cvorumul de şedinţă, dar nu votează. Dăncilă a precizat că parlamentarii PSD care vor vota moţiunea de cenzură riscă să fie excluşi din partid de organizaţiile din care fac parte.Pentru a fi adoptată este nevoie de 233 de voturi favorabile. Conform calculelor, parlamentarii Opoziţiei sunt: 93 - PNL, 40 - USR, 17 - PMP, 30 - UDMR, iar PRO România are 24, în total fiind 204.De cealaltă parte, PSD are 208 parlamentari, iar ALDE - 31, în total fiind 239 de deputaţi şi senatori ai puterii. Mai sunt 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale, care ar putea fi atraşi, la negocieri, să voteze moţiunea, precum şi 5 parlamentari neafiliaţi.*** În moţiunea de cenzură se arată că România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune proeuropeană, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat către priorităţile de dezvoltare a ţării: educaţia, sănătatea, investiţiile publice şi atragerea fondurilor europene.Semnatarii moţiunii de cenzură atrag atenţia că "viitorul guvern are obligaţia să-şi dea tot concursul pentru implementarea unui sistem de vot modern şi actual care să permită în mod efectiv fiecărui cetăţean român aflat în străinătate să voteze"."Votaţi pentru această moţiune, pentru că votul românilor nu poate fi ignorat de niciun politician din România! Haideţi ca de mâine să începem schimbarea în bine, să începem să construim, pentru că ţara are nevoie de un guvern competent şi de multă muncă în interesul tuturor!" - este îndemnul adresat de iniţiatorii moţiunii către colegii lor parlamentari.Potrivit documentului, "sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă - atacurile permanente la adresa Justiţiei"."În doi ani şi jumătate, PSD şi ALDE au dezbinat o ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept! În 26 mai 2019, PSD a reuşit să ne unească pe toţi, pe cei de acasă şi din străinătate, ca să ne salvăm ţara din mâinile PSD şi am reuşit!", se mai arată în moţiune. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru)