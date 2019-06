Evaluare Națională 2019. Absolvenții de clasa a VIII-a susțin azi proba la Limba și literatura română

18:30

Trei turiști americani care s-au rătăcit, duminică, în Parcul Național „Munții Rodnei" din Maramureș au fost recuperați, luni, de către jandarmii montani, pompieri și salvamontiști. Căutările au început duminică seara, dar au fost întrerupte în jurul orei 3.00. Operațiunile au reînceput în jurul orei 5.00 dimineață. Americanii au fost căutați mai bine de 13 ore […]