S-a aflat adevărul! Ce studii are Andreea Esca și ce salariu lunar exact primește de la Pro TV

19:40

Fostul preşedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la vârsta de 67 de ani, într-o instanţă judiciară, afirmă surse citate de presa egipteană şi internaţională. Potrivit Televiziunii de stat din Egipt, citată de agenţia Reuters, Mohamed Morsi a leşinat în sala instanţei judiciare şi a murit în scurt timp. Mohamed Morsi a fost preşedinte al […] The post Fostul preşedinte egiptean Mohamed Morsi a murit în instanţă appeared first on Cancan.ro.