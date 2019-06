GALERIE FOTO / Valentin Mihăilă, puștiul-minune al Craiovei, îi amenință pe granzi: ”Facem totul pentru titlu!”

11:10

Anul acesta, Emil Rengle și-a văzut visul cu ochii și a ajuns pe aceeași scenă cu idolul copilăriei lui, Loredana. Cei doi fac parte din distribuția musicalului „We will rock you”, unde dansatorul performează chiar cu diva supremă. Emil Rengle alături de Loredana Oportunitatea pe care regizorul Răzvan Maziliu i-a oferit-o lui Rengle îl va […] Post-ul VIDEO | Emil Rengle fură meserie de la Loredana. O urmărește la repetițiile pentru spectacolul «We will rock you». «O privesc ca pe o școală pentru care nu am plătit» apare prima dată în Libertatea.ro.