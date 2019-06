Florenţa - Mii de persoane au participat la funeraliile cineastului italian Franco Zeffirelli

16:10

România, ca parte a EuroVelo 6, este o zonă foarte interesantă pentru ciclişti, dar are nevoie de mai multă promovare, a declarat, pentru AGERPRES, ciclistul sârb Jovan Erakovic care a ajuns marţi în Tulcea, după ce a străbătut pe bicicletă ariile naturale protejate riverane fluviului de la izvor până în Deltă."România, ca parte a EuroVelo, este o zonă foarte interesantă care are foarte multe lucruri de oferit. În contextul în care acum am vizitat şi ariile naturale riverane Dunării, am remarcat că România are foarte multe de oferit, dar este nevoie de mai mult marketing. De exemplu, dacă un ciclist se opreşte în Brăila, cineva trebuie să-i spună să viziteze Balta Mică a Brăilei, pentru că se pot face excursii foarte frumoase acolo. Toată lumea ştie despre Delta Dunării, dar foarte puţini ştiu că se poate ajunge şi cu bicicleta în deltă, de exemplu de la Sulina la Periprava sau de la Sulina la Sfântu Gheorghe. Mijloacele de deplasare se pot combina şi ar trebui ca aceste lucruri să se promoveze mai mult", a afirmat Erakovic.El a amintit că oficial EuroVelo 6 nu include şi Delta Dunării, traseul fiind Tulcea-Murighiol-Constanţa.Jovan Erakovic a plecat pe data de 12 aprilie din Ingolstadt, Germania, şi a vizitat până marţi ariile naturale protejate din zona Dunării în cadrul proiectului "DANUBEparksCONNECTED" care urmăreşte promovarea şi protejarea ecosistemelor fluviale."Dunărea are o importanţă deosebită pentru biodiversitatea Europei, adăpostind specii rare de animale şi plante şi oferind condiţii de viaţă pentru 110 milioane de locuitori din regiunea Dunării. Ariile protejate dunărene sunt cele mai importante zone pentru conservarea acestor peisaje în diversitatea lor şi păstrarea acestora pentru generaţiile viitoare", se arată într-un comunicat de presă al Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).De profesie inginer mecanic, Jovan Erakovic călătoreşte cu bicicleta de la vârsta de 26 de ani şi a derulat în ultima perioadă circa 35 de proiecte de cicloturism în Europa, numai pe partea română şi sârbă a Dunării, în anul 2006, identificând, împreună cu partenerii români de la Salvamont, 40 de trasee de cicloturism.ARBDD este partener în proiectul "DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor", aprobat pentru finanţare în cadrul primului apel de proiecte din Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 2, ce este implementat în perioada 1 ianuarie 2017 - 30 noiembrie 2019.Principalul obiectiv al proiectului DANUBEparksCONNECTED este crearea unei punţi de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului şi a habitatelor, şi pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor UE, prin planul de acţiune SUERD.Partenerul lider este Parcul Naţional Donau Auen Austria, proiectul fiind implementat de 16 parteneri din nouă ţări dunărene: Austria, Germania, Slovacia,Ungaria, Croaţia, Bulgaria, România, Serbia, Republica Moldova. Bugetul total al proiectului este 3.084.492,49 euro.