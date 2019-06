DJ Official, producătorul care a câștigat un premiu Grammy cu Cardi B, a fost împușcat mortal

14:20

La inițiativa lui Dan Cristian Popescu și cu sprijinul Asociației Marius Niculae, sâmbătă, 22 iunie, începând cu ora 19.00, Jardel, de două ori "Gheata de Aur" a Europei va juca la Meciul Speranței, pe stadionul Dinamo. Evenimentul este organizat în sprijinul Fundației Hospice Casa Speranței. Marea vedetă a meciului, golgheter pur sânge, Mario Jardel vine […]