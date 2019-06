Scandal de proporţii la un liceu din Alba: O elevă a rămas însărcinată cu profesorul de religie

17:40

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz 233 de voturi, în contextul în care Parlamentul are un număr total de 465 de senatori şi deputaţi. Ludovic Orban declara, joia trecută, că opoziţia are asigurate 215 voturi la moţiunea de cenzură...