Directoarea unei televiziuni a fost găsită moartă în casă!

16:30

Prietenii virtuali ai lui Codin Maticiuc se tăvălesc pe jos de râs, după ultima postare a vedetei. Este vorba de un filmuleț de câteva secunde, dar care a devenit rapid viral. ”Iubesc Galațiul” este titlul pe care Codin l-a găsit pentru clip, pentru că personajul principal, o fată, conduce o mașină cu număr de înmatriculare […] The post Gestul făcut de această femeie din Galați după ce a fost pusă să sufle în alcooltest. VIDEO VIRAL appeared first on Cancan.ro.