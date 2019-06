Debut fantastic la EURO 2019: România – Croația 4-1! Urmează meciul cu Anglia

17:30

Primarul de la Baia de Aramă, Rafael Ionel Dunărinţu, a ajuns, marți, după gratii. El a fost condamnat definitiv la trei ani și patru luni de închisoare cu executare pentru infracțiuni de corupție, după ce a tăiat o pădure să facă o pârtie de schi. Potrivit anchetatorilor, primarul de la Baia de Aramă, Rafael Dunărințu, […]