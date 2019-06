Un fotbalist de familie bună o ”curtează” pe fiica lui Teo Trandafir!

17:50

Populaţia globală ar putea ajunge la 11 miliarde de locuitori în anul 2100, conform proiecţiei realizate de Organizaţia Naţiunilor Unite, într-un raport dat publicităţii luni şi citat de dpa. Estimarea a fost revizuită în jos faţă de anul 2017, când ONU a prognozat pentru anul 2100 o populaţie mondială de circa 11,2 miliarde de locuitori, […]