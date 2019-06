Fotbal: George Puşcaş - E un rezultat istoric, vrem să demonstrăm că generaţia asta îşi doreşte să meargă departe

Atacantul echipei naţionale U21 a României, George Puşcaş, a afirmat, marţi, la finalul partidei cu Croaţia, scor 4-1, în debutul Campionatului European de fotbal tineret, că este un rezultat istoric şi că alături de colegii săi îşi doreşte să demonstreze că sunt o generaţie care vrea să ajungă cât mai departe."Am întâlnit o echipă bună, mai ales în prima repriză. A fost un meci greu, şi pentru noi şi pentru ei, au fost ocazii în ambele părţi. Ne bucurăm că am deschis scorul repede, că am reuşit să marcăm două goluri imediat, apoi a trebuit să rămânem concentraţi pentru a menţine scorul. Mă bucur că am reuşit să gestionăm bine şi să jucăm aşa cum am făcut-o. Eu deocamdată mă simt bine, a fost un meci greu, mă simt obosit ca şi colegii mei, vom juca însă peste trei zile, avem două zile să ne punem la punct. Este un rezultat mare, este un rezultat istoric. Este prima victorie, am intrat în istorie şi nu vrem să ne oprim aici, vrem să demonstrăm tuturor că generaţia asta îşi doreşte mult şi că vrea să meargă cât mai departe posibil", a declarat Puşcaş la TVR, la finalul meciului cu Croaţia.Selecţionata de tineret a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, 4-1 (2-1) cu Croaţia, marţi seara, în Grupa C, pe San Marino Stadium din Serravalle.Tricolorii au obţinut prima lor victorie la un Campionat European de tineret, la 21 de ani după singura participare anterioară. România va disputa următorul joc în Grupa C pe 21 iunie, contra Angliei (Dino Manuzzi - Cesena, 19:30).În semifinale se califică echipele câştigătoare ale celor trei grupe şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde. Primele patru clasate se califică la JO 2020. Dacă printre acestea se află Anglia, va exista un baraj pentru JO de la Tokyo între celelalte două echipe clasate pe locul secund în grupe.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: *Fotbal: Gheorghe Hagi - De data asta nu am mai vorbit, acum trebuie să vorbească Ianis *Fotbal: Mirel Rădoi - Nici nu visam la un asemenea scor *Fotbal: România a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European Under-21, 4-1 cu Croaţia *Fotbal: Ianis Hagi - Mă aşteptam la forţa atacului nostru, suntem fericiţi că am început cu dreptul

