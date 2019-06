Declaratia unica 2019. Cum se completeaza si unde se depune

19:40

Senatorul PSD Claudiu Manda, recent ales europarlamentar, şi deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, au primit ca dar de nuntă peste 300.000 de euro, iar la cununia civilă au primit bunuri pentru casă în valoare de aproximativ 30.000 de euro, potrivit declaraţiei de avere. Darul de la nunta lui Claudiu Manda cu […] The post Dar de nuntă uriaș primit de Lia Olguţa Vasilescu și Claudiu Manda appeared first on Cancan.ro.