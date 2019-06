Ilinca Vandici a făcut anunțul despre a doua sarcină: “Este foarte dificil!”

19:40

Cei doi au publicat imaginea cutremurătoare pe rețelele sociale, apoi și-au curmat viața. Un cuplu din India a recurs la un gest extrem! Anju Suthaar și Shamkar Claudhary, ambii de 21 de ani, s-au sinucis după ce au făcut un pact. Femeia era căsătorită de doar două luni, acesta fiind cel mai probabil motivul care […] The post Gest cutremurător! Cum s-au pozat o femeie și amantul ei, înainte de a se sinucide împreună appeared first on Cancan.ro.