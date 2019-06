Există și IT-iști care primesc 1.600 de lei pe lună

18:10

De altfel, conform ultimelor statistici de piață făcute de către cei din domeniu reiese că investiția într-un laptop Apple poate fi amortizată destul de rapid în timp datorită materialelor de calitate din care acesta este fabricat și rezistenței de care dau dovadă. Chiar dacă inițial prețul unui laptop Apple vi se va părea extrem de mare, aceste device-uri se bucură de o popularitate ascendentă pe zi ce trece, mai ales în rândul persoanelor care activează zilnic în domeniul afacerilor dar și al profesioniștilor din nișa IT. - Laptop Apple MacBook Air 13 (Procesor Intel Core i5 (3M Cache, up to 2.90 GHz), Broadwell, 13.3", 8GB, 128GB SSD, Intel GMA HD 6000, Mac OS Sierra, Layout INT, Argintiu) - 4198 lei De ce este bine să investiți într-un laptop AppleÎn momentul în care sunteți pe cale să achiziționați un laptop nou, mai mult că sigur că sunteți pregătiți să investiți o suma mai mare de bani dacă va doriți că device-ul să va țînă cât mai mult timp și să nu va facă probleme atunci când aveți nevoie mai mare de el. Înainte de a va decide la un anume model de laptop Apple este indicat să căutați atent în toate magazinele locale sau în cele online dar în același timp să verificați specificațiile laptopului și pe site-ul producătorului, de multe ori pe ambalaj negăsindu-se toate datele tehnice ale acestuia. Majoritatea laptop-urilor Apple pornesc în general de la prețul de 5000 de lei și pot ajunge chiar și până 25000 de lei, în funcție de model, specificații, anul producerii, caracteristici etcCalitatea unui laptop Apple este cu mult superioară celorlalte produse de pe piață, din aceeași gamaExemple: - Laptop Apple MacBook Pro (Procesor Intel Quad-Core i7 (6M Cache, 2.5GHz up to 3.70 GHz), 15.4" Retina, 16GB, 512GB Flash, AMD Radeon R9 M370X@2GB, Wireless AC, Mac OS X Yosemite, Layout Int) = 12400 lei Atunci când se discuta despre un laptop Apple cu siguranță că primul lucru la care se gândește toată lumea este calitatea produselor fabricate de către acest brand. Dacă este să se facă o comparație între un laptop Apple și un alt laptop oarecare de pe piață, cunoscătorii știu deja că diferența dintre cele două este de la cer la pământ. Nici nu apuci să iei bine în mâna un laptop Apple și îți dai seama imediat că acesta a fost construit din cele mai bune materiale posibile, prezentând finisaje perfecte și o calitate la cote maxime. Rigurozitatea este caracteristică principala de care dau dovadă cei din compania Apple și tocmai de aceea toate produsele fabricate de ei ne prezintă o calitate de top. În primul rând, un laptop Apple este mult mai greu spre deosebire de un alt laptop din aceiași gama iar toate piesele care se găsesc în interiorul lui sunt superioare celor care se regăsesc în alte laptopuri de consum ce se găsesc de achiziționat la ora actuală pe piață. În al doilea rând, majoritatea laptopurilor Apple sunt construite din aluminiu care pe lângă faptul că este extrem de atrăgător la vedere este și foarte rezistent. Spre deosebire de alte laptopuri de pe piață care sunt construite din plastic, Macbook-urile ne arată încă de la prima vedere calitatea prin intermediul carcasei de aluminiu pe care ne-o prezintă. În altă ordine de idei, aproape orice laptop Apple este construit dintr-o singură bucată de aluminiu, făcând-ul mult mai ergonomic spre deosebire de alte laptopuri de pe piață. Trebuie menționat că există și laptopuri de consum, în general din nișă gaming, care se apropie calității unui Apple macbook însă și prețurile acestora sunt la fel de ridicate. Când cumperi un laptop Apple nu trebuie să îți mai faci griji că trebuie să îi instalezi un sistem de operare - Laptop Apple MacBook Pro 13 Retina (Procesor Intel Core i5 (4M Cache, up to 3.80 GHz), Kaby Lake, 13.3", Retina touch bar, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus 655, Mac OS High Sierra, Layout INT, Gri) = 9999.99 lei Majoritatea laptop-urilor de consum cae se găsesc de achiziționat în comerț la ora actuală nu vin preinstalate cu sistemele de operare la pachet. Cei care își desfășoară activitatea profesională în compania Apple s-au gândit și la acest aspect, aceștia creând pentru utilizatorii lor laptopuri preinstalate cu sistemul lor propriu de operare și în plus și cu multe aplicații de care ar avea nevoie orice utilizator profesionist. Astfel, imediat ce ați cumpărat un laptop Apple și ați ajuns cu el acasă, după câteva setări simple, puteți să va și apucați de treaba la el. În concluzie, spre deosebire de un laptop care funcționează cu sistemul de operare Windows, atunci când dețineți un laptop Apple nu trebuie să va mai faceți griji în privința instalării de drivere sau update-uri. Acest avantaj pe care îl aduce un laptop Apple nu poate să nu fie apreciat de toată lumea, deoarece nu va mai pierdeți timp în căutarea programelor, a driverelor sau a update-urilor și nici nu va mai faceți nervi dacă nu știți sigur cum să le instalați, eficientă fiind întotdeauna pe primul loc pentru cei din compania Apple. - Laptop Apple The New MacBook Air 13 Retina (Procesor Intel Core i5-8210Y (4M Cache, up to 3.60 GHz), Amber Lake Y, 13.3", Retina, 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 617, FPR, Mac OS Mojave, Layout RO, Auriu) = 6132 lei Un utilizator fidel acestui brand cu siguranță nu o să aleagă un laptop creat de altă companieDacă va aflați deja printre fericiții dețînători ai unui laptop Apple dar doriți să va achiziționați unul nou, mai modern, mai mult că sigur că o să decideți să achiziționați un produs fabricat de aceiași companie. În general, conform statisticilor făcute în străînătate, cei care au cumpărat o dată un produs Apple nu au mai cumpărat niciodată de la alt brand, obișnuindu-se cu sistemul de operare propriu al celor de la Apple. În plus, dacă deja dețineți o tabletă Ipad sau un telefon mobil Iphone, cu siguranță că va doriți un laptop Apple pentru a le putea sincroniza între ele. Cei din această companie au hotărât încă de la început să se axeze pe conceptul Continuity și astfel să fie cât mai simplu posibil să se utilizeze mai multe produse marca Apple împreună. Funcția AirDrop este cea mai utilizată atunci când se discuta despre transferul de fișiere dintre două device-uri marca Apple, cu ajutorul acestei aplicații printr-o simplă atingere ecranului utilizatorul poate să transfere fișierele de pe telefonul mobil pe laptop sau invers. Funcția AirDrop este un real avantaj pentru persoanele care sunt mereu pe fugă și care nu au timpul necesar la dispoziție pentru a se conecta între device-uri prin fire pentru a transferă date, fiind necesară doar o conexiune de tip Wireless pentru a fi posibil acest lucru. Funcția AirPlay este și ea extrem de utilă pentru utilizatorii unui laptop Apple, cu ajutorul ei fiind posibilă proiectarea ecranului laptopului pe un televizor Apple cu diagonală mai mare. Astfel, cu ajutorul alicatiei AirPlay se poate vizualiza conținutul laptopului direct pe televizorul Apple. Handoff este o funcție care face și ea parte din conceptul Continuity și care ajută utilizatorii care editeza des documente dar care trebuie să se îndepărteze puțin de calculator să își reia treaba într-o secundă chiar de unde au rămas, conectandu-se atât la telefon cât și la tabletă printr-o singură atingere a ecranului. Iar dacă obișnuiți să folosiți foarte des Iphone-ul puteți să efectuați convorbiri telefonice direct de pe laptopul Apple, atât timp cât Iphone-ul este în apropiere de acest device. - Laptop Apple The New MacBook Pro 13 Retina (Procesor Intel Core i5 (4M Cache, up to 3.60 GHz), Kaby Lake, 13.3", Retina, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 640, Mac OS Sierra, Layout INT, Gri) = 7999 lei Update-uri gratuite pentru toți cliențiiUn avantaj extrem de important pe care îl aduce utilizatorilor compania Apple în față altor producători de laptop-uri sunt update-urile oficiale care se oferă în mod gratuit tuturor utilizatorilor. Și dacă în general la update-urile importante ale sistemelor de operare Windows totul este contra cost, compania Apple nici nu a vrut să audă de așa ceva, oferindu-le clienților săi update-uri oficiale gratuite. Și chiar dacă pe zi ce trece tehnologia avansează și dumneavoastră dețineți acasă un lapop Apple de generație mai veche, nu trebuie să va faceți griji în privința softurilor, acestea primind în continuare de la companie update-urile necesare unei funcționari optime. Bateria oricărui laptop Apple este cu mult superioară față de o baterie a unui alt laptop de pe piațăDin punctul de vedere al autonomiei de care da dovadă un laptop Apple, nici nu merită comparată cu autonomia unui alt laptop de consum. Chiar dacă în ultimul timp din ce în ce mai multe companii care produc laptop-uri s-au ocupat de aspectul autonomiei, tot bateriile laptop-urilor Apple rămân cele mai bune de pe piață. În zilele noastre majoritatea dintre noi suntem mereu în grabă și avem nevoie de cât mai multă mobilitate și tocmai de aceea cei din compania Apple s-au ocupat atât de mult de autonomia bateriei. Astfel, majoritatea laptop-urilor Apple sunt concepute cu o baterie care ține chiar și până la 12 ore spre deosebire de un laptop de consum care nu depășește o autonomie de 6 ore. Astfel, pe lângă faptul că va puteți bucură de o libertate de mișcare mult mai mare cu ajutorul unui laptop Apple nici nu trebuie să va mai faceți griji că trebuie să va încărcați laptopul după primele ore de utilizare continuă. Laptopurile Apple sunt pe cât de profesioniste pe atât de frumoase din punct de vedere estetic - Laptop Apple MacBook Air 13 (Procesor Intel Core i5-8210Y (4M Cache, up to 3.60 GHz), Amber Lake Y, 13.9", Retina, 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 617, FPR, Mac OS Mojave, Layout INT, Auriu) = 7700 lei Încă de prima dată când pui mâna pe un laptop Apple îți dai seama de calitatea materialelor din care acesta a fost construit, datorită greutății sale mult mai mare spre deosebire de un alt laptop de consum. De asemenea, încă de la prima vedere nu poți să nu apreciezi designe-ul perfect al acestui device, elegantă și modernitatea. În plus, sigla spune totul și tocmai de aceea atunci când activați zilnic profesional în domeniul business, dacă sunteți avocat, manager, agent de asigurări, director, agent de vânzări etc cu siguranță că un laptop Apple va va îmbunătăți imaginea în față celorlalți dar în același timp și din punct de vedere profesional o să fiți în față tuturor, un laptop Apple fiind o investiție care o să se amortizeze rapid în timp dar care în același timp va schimbă și imaginea companiei pe care o reprezentați. Care sunt ultimele inovații în materie de laptopuri Apple?Și dacă tehnologia avansează de la zi la zi, nici cei din compania Apple nu se lasă mai prejos, de la an la an încercând să țină pas cu tehnologia și lansând laptopuri de ultima generație și alte produse marca Apple. Anul acesta sunt populare acele laptopuri Apple cu retină, chiar dacă acestea sunt puțin mai piperate la preț spre deosebire de cele fără retină. De asemenea și procesoarele i5 sunt la mare căutare în acest an mai ales datorită faptului că aceste procesoare reacționează foarte bine la mai multe task-uri deodată. Cipurile Apple T2 din a două generație sunt și ele extrem de populare anul acesta, datorită faptului că acestea sunt perfecte pentru oamenii de afaceri care au nevoie de stocare criptată sau de pornire securizată. Să nu uităm nici de cititorul de amprente la mare căutare în acest an, acest cititor de amprente asigurând utilizatorii de siguranță datelor stocate în el. Pentru cine este recomandat un laptop Apple?Laptopurile Apple sunt recomandate în special persoanelor care își desfășoară activitatea zilnică profesională în domeniul business, avocaților, doctorilor, managerilor, agenților de vânzări, agenților de asigurări, directorilor etc Cu toate acestea trebuie să știți că absolut orice laptop Apple este ideal a se folosi și de către elevi sau studenți și de către orice altă persoană care are nevoie de protecția datelor în siguranță și de un laptop rezistent. În concluzie, un laptop Apple este alegerea perfectă pentru oricine indiferent de ocupație sau vârstă atât timp cât buzunarul va permite să achiziționați un astfel de device. În plus, cei care își desfășoară activitatea zilnică profesională în domeniul IT recomandă achiziționarea unui laptop Apple persoanelor care doresc să își schimbe laptopul, învestirea într-un MacBook amortizandu-se rapid în timp datorită faptului că acestea sunt produse de calitate, fabricate cu rigurozitate de către companie iar aspectul lor este unul cu adevărat profesionist. În plus, dacă sunteți utilizatorul unei tablete Ipad sau a unui telefon mobil Iphone, cu siguranță că achiziționarea unui laptop Apple o să va ajute să vă transferați datele între device-uri sau să proiectați ecranul laptopului direct pe TV, dacă dețineți un televizor Apple.