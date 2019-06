Sorina Pintea: Anul acesta va intra în finanţare serviciul de telemedicină

12:00

Investiţiile Orange în România au depăşit 3,5 miliarde de euro pe parcursul ultimelor două decenii şi aşteptăm ca ponderea sectorului IT şi telecom în PIB să se dubleze în câţiva ani, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de specialitate, Liudmila Climoc, director executiv Orange România"Evoluţia pieţei telecom din România este una efervescentă. Noi suntem pe piaţa din România din 1997, deci de 22 de ani. Cum am stabilit performanţe aici? În primul rând, datorită stabilităţii macroeconomice, creşterii şi potenţialului de creştere economice, unde în continuare vedem potenţial şi pentru viitor. Am văzut doar în primul trimestru din acest an o creştere economică de 5%, iar una dintre contribuţiile principale este piaţa IT&C, de aproape 11%. Aşteptăm ca ponderea sectorului IT şi telecom în PIB să se dubleze în câţiva ani (...) Ponderea Orange în investiţii în România reprezintă peste 3,5 miliarde de euro pe parcursul ultimelor două decenii şi vedem necesitatea de a investi şi în continuare. Rolul nostru îl vedem nu numai în asigurarea conectivităţii, ci şi în scăderea decalajului digital prin aducerea internetului la cât mai multă populaţie. Astăzi acoperim peste 97% din populaţie cu internet 4G. Vorbim despre business şi capabilităţile digitale pentru business. Vedem perspectiva viitoare legată de IoT şi smart business. Ne mândrim cu proiectul de smart city din Alba Iulia, prin care am creat un simbol de "City of the future"", a menţionat Climoc.Aceasta a adăugat că printre atuurile pieţei telecom din România se află cultura de IT&C bazată pe educaţie, pe pregătire, dar şi dorinţa de a adopta noile tehnologii."Capacitatea umană şi profesionalismul ingineresc, inclusiv cultura de IT&C bazată pe educaţie, pe pregătire, dar şi dorinţa de a adopta noile tehnologii reprezintă alte atuuri ale pieţei din România. Am beneficiat mult de acest aspect, avem una dintre cele mai puternice echipe din grup şi în Europa, cu ajutorul căreia a reuşit să avem premiere mondiale. Piaţa s-a schimbat pe parcursul acestor două decenii, în care s-a născut o nouă generaţie - "digital native". Practic, viaţa noastră personală şi profesională s-a schimbat pe parcursul acestei perioade. Vedem o creştere efervescentă de consum de date, suntem toţi legaţi de telefoanele noastre mobile. Consumul de date mobile se dublează de la an la an, ceea ce ne cere investiţii exponenţial în reţeaua telecom", a spus şeful Orange România.Camera Franceză de Comerţ şi Industrie din România (CCIFER) şi comitetul român al Consilierilor de Comerţ Exterior ai Franţei (CCEF) organizează, miercuri, Forumul economic franco-român, sub titulatura 'Poveştile care schimbă jocul'.În cadrul evenimentului de la Bucureşti se reunesc, pentru o zi, lideri români şi francezi din domenii economice-cheie, care vor confrunta stereotipurile interculturale prin retrospectiva ultimilor 30 de ani de cooperare franco-română şi perspectiva economiei viitorului bazată pe inovaţie, tehnologie şi cooperare transfrontalieră. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)