Legea pensiilor a fost respinsă în Senat

12:00

Moment istoric: Dacian Cioloş a fost ales primul preşedinte român al unui grup din Parlamentul European Fostul premier Dacian Cioloş ar fi devenit primul preşedinte român al unui grup din Parlamentul European. „Preşedinţia grupului Renew Europe e doar un pas în construcţia politică pe care am gândit-o în ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar începutul proiectului nostru. Am dovedit că merităm încredere la alegerile din 26 mai, am dovedit că suntem parte integrantă a forţelor politice r...