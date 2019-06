Americanii ”alimentează” războiul dintre Rusia și Ucraina: câți bani au băgat până în prezent

14:00

Mulţi oameni consideră că viaţa lor de familie nu are sens în lipsa copiilor! Din păcate sunt cupluri care, deşi s-au străduit să aibă urmaşi, nu au reuşit să o facă. Acum, însă, fiecare om are şansa de a deveni părinte. Minunea se numeşte fertilizare in vitro şi a redat fericirea multor familii deznădăjduite de faptul că nu pot avea copii.