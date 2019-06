Connect-R și Misha s-au împăcat? Vedeta a făcut declarații: “Sentimentele nu au cum să dispară”

09:40

Cabral și soția lui, Andreea Ibacka, se bucură în sfârșit de un copil, după ce în decembrie 2018 soția prezentatorului TV a născut o fetiță, Namiko. Micuța are acum 7 luni și, până în prezent, părinții nu i-au arătat chipul. Asta datorită faptului că, spre deosebire de alte vedete, sunt o familie mai secretoasă. […] The post Misterul din familia Ibacka! De ce ascund Cabral și Andreea chipul fetiței lor, Namiko appeared first on Cancan.ro.