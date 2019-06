Autoturismele care traversează podul peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse, scutite pe 20 iunie de tariful de trecere

14:30

Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor, a continuat să crească în România în anul 2018, ajungând la 70% din media Uniunii Europene, arată datele publicat miercuri de Eurostat.Conform primelor estimări referitoare la situaţia din anul 2018, consumul individual efectiv (AIC) per capita în România, exprimat în puterea de cumpărare standard, a urcat la 70% din media UE, de la 68% din media UE în 2017 şi 63% din media UE în 2016.Chiar dacă este la egalitate cu Letonia, România rămâne la coada clasamentului în privinţa bunăstării populaţiei, devansând doar Bulgaria, unde consumul individual efectiv (AIC) per capita este la 56% din media UE, Croaţia, 63% din media UE şi Ungaria, 64% din media UE. Pe primele locuri în acest clasament se situează Luxemburg, cu un consum individual efectiv cu 32% peste media UE, urmat de Germania (20% peste media UE) şi Austria (16% peste media din UE).În varianta mai cunoscută de măsurare a nivelului de trai, calculat în PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), în 2018 România avea un PIB per capita aflat la 64% din media UE, în creştere uşoară faţă de 63% din media UE în anul 2017. După acest indicator, România este depăşită de Grecia, cu un PIB pe cap de locuitor la paritatea puterilor de cumpărare standard aflat la 68% din media UE, Ungaria, 70% din media UE, şi Polonia, 71% din media UE, dar se situează în faţa Croaţiei, 63% din media UE, şi a Bulgariei, 50% din media UE.În 2018, un număr de 11 state membre UE aveau un PIB per capita exprimat în PPS mai mare decât media din UE, în frunte fiind Luxemburg cu un PIB per capita exprimat în PPS cu 154% peste media din UE. AGERPRES/ (AS-autor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)