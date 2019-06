Guvernul vrea să modifice legislaţia electorală prin Ordonanţă de Urgenţă. Fifor: „Textul trimis de preşedintele Klaus Iohannis are multe ambiguități și va trebui clarificat”

18:10

Mai tii minte ce senzatie aparte aveai in momentul acela in care ai pus in mana pentru prima data un telefon extrem de performant, acea lansare de ultima ora la care ai visat dintotdeauna? Tin minte de parca ar fi fost ieri, cum rasfoiam revistele din domeniu si la cum anticipam viitorul. Dar niciodata mintea […] Post-ul (Publicitate) Smartwatch-uri si accesorii GSM de calitate la BrandGSM apare prima dată în Libertatea.ro.