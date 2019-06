Olympiacos - Viitorul, liveSCORE ACUM » FOTO Primul amical pentru echipa lui Gică Hagi

18:40

Ion Țiriac (80 de ani), omul de afaceri și fostul jucător a fost ales ieri în cea mai înaltă funcție cu 32 de voturi din cele 46. Obiectivul său este acela de a face lucrurile să funcționeze în jumătate de an și apoi să renunțe pentru că nu are timpFederația Română de Tenis nu are finanțare din partea MTS de aproape doi ani, iar procesele s-au țintut lanț, o parte din lumea tenisului contestând în instanță mandatul lui George Cosac ...