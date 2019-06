Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat. Primele declarații ale actriței: “Nu am păstrat numele Papadopol”

14:10

Cadavrele a doi porci mistreți au fost descoperite, miercuri, într-un container de gunoi din Baia Mare, pe Strada Petofi Șandor. (VEZI ȘI: CULMEA INCONȘTIENȚEI ÎN BIHOR. AU VÂNAT UN MISTREȚ BOLNAV DE PESTĂ PORCINĂ, IAR APOI…) O femeie din localitate, care ducea gunoiul, în jurul orei 10.00 dimineața, a făcut macabra descoperire, a fotografiat imediat leșurile […] The post Descoperire macabră într-un tomberon din Baia Mare. Ce a găsit o femeie care ducea gunoiul appeared first on Cancan.ro.