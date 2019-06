Cine sunt cei care doresc să candideze pentru funcţiile de conducere puse la bătaie la Congresul PSD. Ce strategii ar avea Andronescu şi Oprişan

18:00

„Am primit scrisoarea, am luat act de ea, am citit-o. E, părerea mea, pentru prima oară când atât toate forţele politice, cât şi Guvernul şi Preşedinţia suntem de acord că trebuie de urgenţă iniţiată modificarea legislativă. Avem propunerea de vot prin corespondenţă şi prelungirea timpului. Am dori să evităm votul electronic în acest moment. Consider că nu suntem pregătiţi pentru votul electronic”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu, miercuri, în Parlament. Acesta a spus...