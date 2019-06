DINAMO // Claudiu Florică e în pole position să preia clubul » Detalii exclusive de la negocieri și când s-ar putea concretiza afacerea

22:40

Gică Hagi a anunțat că fiul său Ianis (20 de ani) va pleca de la Viitroul în proporție de 99,9% în această vară.„Sunt șanse mari să plece. Nu îl mai luăm în calcul. 99,9% nu îl mai luăm în calcul. Vom vedea. Eu văd ce s-a întâmplat cu mine când am fost la Sportul, am avut nevoie de o echipă mai mare. El are nevoie să treacă la un alt nivel, are nevoie de o echipă mai bună”, a spus Gică Hagi. ...