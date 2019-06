SUA: Noua desfăşurare de forţe americane în Orientul Mijlociu include un batalion de rachete Patriot

23:10

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat miercuri că, până la finele acestei luni, va fi trimisă o propunere de mod de lucru care să fie asumată de partea guvernamentală şi de structurile asociative, cele două părţi urmând să stabilească agenda comună."S-a convenit ca până la 30 iunie să trimitem o propunere de mod de lucru care să fie asumată pe partea guvernamentală de ministrul de Finanţe şi ministrul Dezvoltării, care vor fi permanent la discuţiile acestea, iar de cealaltă parte, toate cele patru structuri asociative. Clar, toate punctele pe care le-au ridicat cei de la UAT - uri (Unităţi Administrativ Teritoriale - n. r.), toate punctele pe care dânşii vor să le rezolve vor fi asumate foarte clar şi vor fi invitaţi la aceste întâlniri o dată la două luni şi miniştrii care se ocupă de un subiect anume. Este un mod foarte bun de dialog şi obligatoriu. Agenda comună o facem noi, Guvernul, şi cu reprezentanţii UAT", a spus Teodorovici, după o întrevedere avută cu primarii de comune, oraşe şi consilii judeţene.El a subliniat că discuţia, la care au participat doar trei structuri asociative, a fost foarte bună şi a vizat două zone importante."A fost o discuţie foarte bună azi, constructivă. Au fost invitaţi reprezentanţii celor patru structuri asociative. E adevărat, au participat doar trei structuri, o a patra a ales să facă altceva. Asta este viaţa. Discuţia a vizat două zone importante. În primul rând, anul 2019 ca şi buget - şi aici merg pe aceeaşi logică ca şi cea de la discuţia cu primul ministru, cu Bucureştiul şi cu doamna primar general, şi anume pe primul trimestru - ianuarie, februarie, martie - să alocăm sumele pe un impozit pe venit de 100%, chiar dacă Legea bugetului prevede începând cu luna aprilie acest lucru. Deci, acest lucru s-a clarificat, la rectificare sumele acestea vor fi date către UAT-uri. De asemenea, şi discuţia legată de veniturile estimate pentru 2019. Ştiţi foarte bine că au fost situaţii punctuale, când veniturile din 2018 s-au luat în calcul şi pe acest an, cu toate că acele venituri nu au cum să se mai întâmple şi în 2019. A fost o tranzacţie să zicem în 2018 care anul acesta nu mai are cum să aibă loc şi atunci ar trebui şi acest lucru să fie reglat şi la rectificare aceste sume vor fi punctual angajate şi alocate către acele UAT-uri", a explicat ministrul Finanţelor.Teodorovici a adăugat că a mai fost o idee, în ceea ce priveşte bugetul, ca până la finalul lunii iulie să fie dată o prevedere legală, ca toate UAT-urile să ştie exact ce urmează în 2020."O a doua chestiune importantă este ce urmează pentru 2020 ca şi buget, şi aici a fost o idee pe care la discuţia cu Bucureştiul am preluat-o de la domnul primar de sector 3 Robert Negoiţă şi anume că până la final de lună iulie să prindem într-o prevedere legală care să modifice (...) acea formulă de buget pentru 2020, ca toate UAT-urile să ştie exact ce urmează în anul 2020. Un lucru foarte bun şi pe care trebuie să îl facem. Aici este nevoie în schimb de un consens între cele patru structuri asociative, pentru că nu Guvernul stabileşte formula pe baza căreia banii sunt alocaţi. De asemenea, sunt şi alte subiecte discutate legate de prevederile legale care trebuie adaptate, modificate vizavi de anumite aspecte, care vor viza implicit sau indirect şi bugetul anului 2020. Ştiţi foarte bine că la nivel de comitet local există, la nivel central, un plafon de 1,2 miliarde de lei anul acesta angajamente şi 1,2 miliarde de lei pentru partea de trageri, efectiv cheltuielile, în care intră toate UAT-urile şi atunci nu poţi să compari şi să pui pe picior de egalitate (...) cum ar fi sectoarele din Bucureşti sau Bucureştiul, care pentru un împrumut să primească aviz şi, practic, să ocupe din acest spaţiu de 1,2 miliarde de lei o sumă foarte mare, lăsând la o parte comunităţile mici, care ar avea şi ele nevoie pentru a se dezvolta de împrumuturi. Şi atunci este o formulă care să fie cât de cât echilibrată. Am înţeles că acum câţiva ani a fost o formulă procentuală astfel încât din acest plafon de 1,2 miliarde de lei să fie alocat pentru comună un anumit procent, pentru oraşe la fel, pentru Bucureşti la fel ş.a.m.d. Este o propunere de discuţii. Trebuie avut în vedere să fie modificate acele prevederi legale astfel încât pe anul care urmează lucrurile la nivel local să fie mai clare", a spus şeful de la Finanţe.Acesta a menţionat că, în ceea ce priveşte bursele, care au fost transferate comunităţilor locale, este obligatoriu ca statul să ia în calcul această cheltuială să vadă cum poate să contribuie, parţial sau total."În Legea 23/2019, care modifică Legea Educaţiei 1/2011, spune foarte clar că obligaţia revine UAT vizavi de burse, burse sociale, burse de care sunt ele. Ministerul Educaţiei impune, dacă nu mă înşel, un cuantum minim al acestor burse. Şi legea spune că întreaga cheltuială este transferată comunităţilor locale. Pentru ca bursele să nu aibă de suferit, pentru ca această obligaţie să fie dusă la bun sfârşit, este obligatoriu ca statul să ia în calcul această cheltuială, să vadă cum poate să contribuie, parţial sau total, pentru ca această obligaţie să fie şi dusă la bun sfârşit. Este un exemplu pe care primarii l-au ridicat pe bună dreptate în discuţia de azi. De azi înainte am şi spus, am convenit cu structurile asociative că este nevoie de un dialog permanent între partea guvernamentală şi comunităţile locale", a mai afirmat Teodorovici. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Alexandru Cojocaru)