Furtunile fac ravagii. Case inundate şi maşini avariate în 21 de localităţi din ţară- VIDEO

22:50

„Nu ne-a părăsit nimeni. Am avut înţelegeri cu foarte mulţi parlamentari. Noi am tratat cu maximă seriozitate această moţiune. Am obţinut cel mai mare scor şi am fi obţinut un scor mult mai mare în primul rând dacă era o prezenţă mai mare la vot. Am mai avut absenţe, nu noi, liberalii au fost toţi prezenţi, dar au mai fost absenţi, inclusiv dintre independenţi, cei care erau apropiaţi de noi. Foarte mulţi parlamentari cu care am discutat individual şi au exprimat intenţia de participa la vot şi...