Philippe ''Zdar'', component al duoului electro francez Cassius, a murit la vârsta de 50 de ani

Ziua mondială a refugiatului (World Refugee Day) este marcată în fiecare an la 20 iunie, fiind stabilită prin Rezoluţia 55/76 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, din 4 decembrie 2000.Tema din 2019, prin care este marcată această zi, este ''#StepWithRefugees - Take A Step on World Refugee Day'', îndemnându-ne ''să facem un pas'' în semn de solidaritate faţă de refugiaţi, potrivit https://www.un.org/en/events/refugeeday/.Să facem un pas #AlăturideRefugiaţi înseamnă să mergem pe jos sau pe bicicletă, să alergăm, să înotăm sau chiar să dansăm, în semn de solidaritate faţă de aceştia. Mai mult decât atât, un pas poate însemna şi un pas înainte spre ţelul de a construi comunităţi primitoare care încurajează refugiaţi talentaţi să creeze şi să contribuie la o nouă societate, se menţionează şi pe site-ul https://www.unhcr.org/ro/evenimente-alaturiderefugiati.Oameni obligaţi să fugă de violenţă şi persecuţie îşi asumă riscuri extraordinare pentru a ajunge într-un loc sigur pentru familiile lor. Din Sudanul de Sud până în Uganda, din Myanmar până în Bangladesh, din Siria până în Iordania, refugiaţii îndură călătorii lungi, periculoase şi dificile. Manifestările sub genericul ''#StepWithRefugees - Take A Step on World Refugee Day'' sunt menite să unească eforturile pentru a onora rezistenţa şi determinarea refugiaţilor şi pentru a merge în semn de solidaritate cu ei. Prin acest efort colectiv ne vom arăta solidaritatea, va creşte gradul de conştientizare cu privire la problemele refugiaţilor, vor fi strânşi bani pentru a-i proteja pe refugiaţi şi pentru a-i ajuta să-şi reconstruiască viaţa, se mai arată pe site-ul https://www.un.org.Potrivit ONU, Oficiul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), cunoscut şi ca Agenţia ONU pentru Refugiaţi, înfiinţat în 14 decembrie 1950 de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, este mandatat să conducă şi să coordoneze acţiunile internaţionale pentru protejarea refugiaţilor şi pentru soluţionarea problemelor pe care aceştia le au.Obiectivul principal al UNHCR este de a proteja drepturile şi bunăstarea refugiaţilor. UNHCR are în vedere ca toată lumea să îşi poată exercita dreptul de a solicita azil şi de a găsi refugiu în alt stat, cu opţiunea de a se întoarce acasă în mod voluntar, de a se integra pe plan local sau de a se reinstala într-o ţară terţă. De asemenea, UNHCR are mandat pentru ajutorul persoanelor apatride.România este stat parte la toate instrumentele juridice internaţionale care guvernează activitatea UNHCR, respectiv Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 1951 şi Protocolul adiţional din 1967, Convenţia privind statutul apatrizilor din 1954 şi Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro.Relaţia de parteneriat cu UNHCR a fost consolidată prin încheierea, la 2 martie 2011, a unui Acord-cadru de cooperare bilaterală, care oferă predictibilitate contribuţiilor naţionale la bugetul agenţiei ONU, menţionează MAE.La 20 iunie 2018, cu prilejul Zilei mondiale a refugiatului, Institutul Român pentru Drepturile Omului a reunit reprezentanţi ai unor instituţii naţionale, organizaţii internaţionale şi ai societăţii civile în cadrul mesei rotunde "Protecţia şi integrarea refugiaţilor în societate". Pornind de la ideea "împreună putem fi mai puternici", toţi cei prezenţi au împărtăşit din experienţa şi practica lor cu scopul de a identifica modalităţi comune de cooperare în vederea unor soluţii concrete.Într-un comunicat de presă din 20 iunie 2018 al Organizaţiei Salvaţi Copiii România, cu ocazia Zilei mondiale a refugiatului, se arăta că această organizaţie a asistat, în ultimele 12 luni, 1.600 de copii nevoiţi să se refugieze pentru a-şi salva viaţa. ''Într-un singur an, numărul solicitanţilor de azil în România s-a triplat, ajungând la 4.815, cel mai ridicat nivel de când România a ratificat Convenţia de la Geneva. Mai mult, în 2017, numărul copiilor care au ajuns în România a fost de patru ori mai mare decât în 2016, reprezentând aproximativ 33% din numărul total al solicitanţilor de azil înregistraţi. Dintre aceştia, aproape jumătate au vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani. Totodată, spre deosebire de anii anteriori, în perioada august-noiembrie 2017 au sosit pe Marea Neagră un număr de 547 de adulţi şi copii.(...) Numai în 2017, Organizaţia Salvaţi Copiii a oferit servicii educaţionale şi sociale pentru 1.600 de copii şi aproximativ 1.300 de adulţi solicitanţi de azil şi beneficiari ai protecţiei internaţionale'', se menţiona în comunicatul de presă amintit.Guvernul României găzduieşte în perioada 18-21 iunie 2019, la Palatul Victoria, expoziţia fotografică "What if", creaţia artistului român Horia Manolache, pentru marcarea Zilei mondiale a refugiatului, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului. ''Tema migraţiei şi problematica refugiaţilor constituie priorităţi ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Pe parcursul mandatului Preşedinţiei rotative, ţara noastră a reuşit avansarea discuţiilor în acest domeniu şi obţinerea acordului politic cu Parlamentul European cu privire la revizuirea cadrului juridic pentru funcţionarea reţelei europene a ofiţerilor de legătură în materie de migraţie. Acest demers vizează combaterea contrabandei cu migranţi şi îmbunătăţirea coordonării statelor membre UE cu state terţe. Totodată, Guvernul se preocupă de integrarea şi protecţia migranţilor şi refugiaţilor aflaţi pe teritoriul ţării noastre prin implementarea unor mecanisme eficiente în vederea creşterii colaborării inter-instituţionale în domeniul imigraţiei şi integrării atât la nivel central, cât mai ales la nivel local'', se arată în comunicatul de presă al Guvernului. AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, Ruxandra Bratu; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)