Cine este bărbatul care încasează cea mai mare pensie din România!

19:30

Marele actor Virgil Ogășanu a împlinit pe 17 iunie o vârstă respectabilă: 79 de ani și a sărbătorit evenimentul împreună cu soția lui, cunoscuta actriță Valeria Ogășanu, cu băiatul lor, compozitorul Mihai Ogășanu, dar și cu o parte din familie: surorile Valeriei Ogășanu și alte câteva rude. Familia s-a retras departe de căldura Capitalei, la […] The post Virgil Ogășanu și-a aniversat 79 de ani! Cunoscutul actor a sărbătorit în cadru intim la Câmpina appeared first on Cancan.ro.