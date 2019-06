OMUL care s-a luptat cu MAFIA lemnului

09:50

Premierul Viorica Dăncilă a omis să menționeze, în discursul pe care l-a ținut la Parlament, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii de cenzură, să menționeze situația inflației din România pentru că ar fi stricat tabloul idilic al creșterii economice. Țara noastră are cea mai ridicată rată anuală a inflației din UE, de 4,4% în luna mai, de aproape patru ori mai mare decât cea din zona euro la care România visează să ajungă. De ce avem inflație? se întreabă parlamentarul Claudiu Năsui. ”Pe scurt, din cauza tiparniței. Pe lung, o parte din datoria făcută de guvern a fost făcută în intern, unde ar fi explodat dobânzile dacă banca națională nu mai punea bani pe piață. Ce se întâmplă când crești masa monetară dar nu și bunurile și serviciile pe care le poți cumpăra cu ea? Cresc prețurile. Rezultatul deficitelor bugetare imense pe care le-a făcut PSD-ALDE. O să ne spună că și alte țări din zonă au inflație. Da, dar niciuna atât de mare ca noi. Suntem efectiv primii. Bulgaria are 2,9%. Polonia are 2,2%. Chiar și Ungaria, a doua clasată după noi, are 4%. Inflația este un impozit ascuns. Practic statul scade puterea de cumpărare a fiecărui leu pe care îl avem. Dacă ai muncit și ai economisit câțiva bani, atunci ești penalizat. Nu mai poți cumpăra mâine ce puteai cumpăra azi. Acesta e rezultatul politicilor economice dezastruoase ale PSD-ALDE. Nu le-a păsat de ce se întâmplă în viitor. Au vrut creștere pe datorie și prin inflație. Iată rezultatul. Impactul se simte cel mai mult în prețurile la energie și în cele la alimente”, a spus Năsui. Conform acestuia, ca să scăpăm de inflație, trebuie ca guvernul să nu mai cheltuie bani pe care nu-i are. ”Dar cine să facă asta, când actuala guvernare se ține cu dinții de putere și cumpără loialitatea oricui, pe banii noștri?” se întreabă Năsui. În mai, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,24%, preţurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 3,27%, iar preţurile serviciilor au crescut cu 4,30%. În mai, preţul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preţuri, a crescut, faţă de decembrie, cu 6.21%. Banca Naţională a României (BNR) a majorat, la jumătatea lunii mai, la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru 2020. BNR estima, în februarie 2019, o inflaţie de 3% pentru finalul acestui an, respectiv de 3,1% pentru 2020. Comisia Europeană a prognozat că rata inflaţiei în România ar urma să se situeze la 3,6% în 2019 şi la 3% în 2020, potrivit previziunilor economice de primăvară publicate pe 7 mai.