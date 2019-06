Zborul MH17 doborât în estul Ucrainei: Washingtonul cere Moscovei să procedeze astfel încât să se facă dreptate

10:20

Lionel Brockman Richie s-a născut la 20 iunie 1949 în Tuskegee, Alabama. În timp ce urma colegiul, Richie s-a alăturat grupului The Commodores, care a devenit trupa cea mai de succes a studioului Motown spre sfârşitul anilor '70. Lionel a avut în această formaţie rolul de saxofonist, uneori vocalist şi compozitor, compunând balade precum ''Easy'', ''Three Times a Lady'' şi ''Still'', conform site-ului www.biography.com.În anii '80, a compus pentru solistul Kenny Rogers şi a cântat în duet cu Diana Ross. Melodia ''Endless Love'' a devenit cel mai de succes single din istoria Motown, fiind în vârful topurilor nouă săptămâni consecutiv. Cum tensiunile dintre el şi grupul The Commodores începuseră să se accentueze, la finalul anului 1981 a decis să-şi construiască o carieră solo.Primul disc, intitulat ''Lionel Richie'', a fost lansat în 1982 şi a avut mare succes, ajungând pe locul 3 în topurile pop şi înregistrând vânzări de peste 4 milioane de copii. Al doilea album, ''Can't Slow Down'', cuprindea cinci piese care au ajuns în Top 10, între care ''All Night Long (All Night)'' şi ''Hello'', melodii care au fost pe primul loc în clasamentele muzicale. Abumul ''Can't Slow Down'' s-a vândut în peste 10 milioane de copii şi a primit un premiu Grammy pentru ''Albumul Anului'' în 1984. În 1985, Richie s-a alăturat lui Michael Jackson în compunerea single-ului caritabil ''We Are the World''. Înregistrarea all-star a ajutat la strângerea a milioane de dolari pentru persoanele afectate de sărăcie şi foamete din Africa. În acelaşi an, Lionel a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale cu piesa ''Say You, Say Me''. Iniţial ''Say You, Say Me'' fusese ales pentru a da numele noii apariţii discografice a lui Richie, dar pe parcursul înregistrărilor, titlul discului a fost schimbat în ''Dancing on the Ceiling'' în scopul de a promova următorul single al artistului. ''Dancing on the Ceiling'' nu a atins succesul înregistrat de ''Can't Slow Down'', dar a vândut totuşi un număr impresionant de 4 milioane de exemplare ale albumului.Din 1987 până în 1992, Lionel Richie a făcut o pauză muzicală, dar în 1992 a lansat compilaţia ''Back to Front'', care cuprindea o parte dintre hit-urile artistului din cariera solo, câteva melodii ale trupei The Commodores, dar şi trei cântece noi, printre care hit-ul ''Do It to Me''. Au urmat albumele ''Louder Than Words'' (1996) care a intrat în Top 30 şi a primit Discul de Aur pentru vânzări, apoi ''Renaissance'' (2000). În 2003 a lansat ''Just for You'', iar în 2006 - ''Coming Home'', care reunea colaborări cu mai multe staruri ale muzicii - Jermaine Dupri, Raphael Saadiq, Sean Garrett si Dallas Austin. La începutul anului 2007, a cântat hit-ul "Hello" la a 49-a ediţie a Premiilor Grammy, iar la finalul aceluiaşi an a avut o apariţie surpriză la finala Australian Idol unde a cântat "All Night Long (All Night)" la Sydney Opera House. La 2 mai 2008, a primit unul dintre premiile oferite de George and Ira Gershwin Lifetime Achievement Award la UCLA's Spring Sing. Un nou album, ''Just Go'', a fost lansat în 2009. În 7 iulie 2009, a cântat "Jesus is Love" la funeraliile lui Michael Jackson.A lansat albumul ''Tuskegee'', la 26 martie 2012, care cuprinde 13 hit-uri interpretate în duet cu staruri country - Sugarland's, Jennifer Nettles, Jason Aldean, Tim McGraw, Blake Shelton, Darius Rucker, Rascal Flatts, Kenny Chesney, Billy Currington, Little Big Town, Shania Twain, Kenny Rogers, Willie Nelson şi Jimmy Buffett. Albumul a ajuns în topul Billboard 200 şi a primit discul de platină.În 2013, a plecat în turneul ''All the Hits All Night Long'', primul turneu în America de Nord după un deceniu. Turneul a început în septembrie, la Hollywood, Florida, şi s-a încheiat în octombrie, în Los Angeles, California. Lionel Richie a fost desemnat personalitatea anului la Premiile Grammy 2016. În decembrie 2017, Centrul Kennedy l-a premiat pe cântăreţ pentru activitatea sa artistică.În martie 2019, Lionel Richie a devenit ambasador al organizaţiei caritabile a Prinţului Charles "Prince's Trust". Cântăreţul va acţiona, de asemenea, în calitate de preşedinte al noului Grup Global de Ambasadori şi va sprijini organizaţia caritabilă a prinţului la nivel global, care abordează probleme precum educaţia tinerilor şi şomajul, susţinând tineretul şi ajutând la construirea unor comunităţi durabile. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Adrian Dădârlat)