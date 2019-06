Curs valutar 20 iunie 2019. Euro a crescut din nou! Cât lei costă o monedă europeană

21:00

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat! După doisprezece ani de căsnicie, între cei doi nu a mai fost cale de împăcare. Actorii au stabilit modul în care și-au împărțit bunurile, dar și custodia fetiței lor, Ruxandra! Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat după ce în ultima vreme lucrurile nu mai erau tocmai roz între […]