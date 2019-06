HOROSCOP. Soarele intră în Rac, 21 iunie – 23 iulie. Berbecii au un moment prielnic pentru relaxare, Taurii comunică excelent

HOROSCOP. Soarele intra in zodia Racului pe anul 2019 la data de 21 iunie si va sta aici pana pe 23 iulie cand va ajunge acasa, in Leu. In emisfera nordica, cand Soarele instalat in Rac straluceste asupra...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3