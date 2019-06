Evaluarea Naţională/ IŞMB: Un elev eliminat de la proba de Matematică

11:50

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a afirmat joi că liberalii vin 'din nou cu minciuna că PSD nu ar fi majorat pensiile' aşa cum prevede legea, de la 1 ianuarie 2019, şi i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, că social-democraţii nu vor lăsa netaxate aceste "minciuni"."După ce ieri s-au opus Legii pensiilor în Senat, cei de la PNL vin din nou cu minciuna că PSD nu ar fi majorat pensiile cum prevede legea, de la 1 ianuarie 2019. Nu vom mai lăsa netaxate aceste minciuni, domnule Orban! PSD a majorat pensiile în avans şi mai mult decât prevede legea. În 2017, am majorat de două ori punctul de pensie, la 1 ianuarie şi la 1 iulie. Cea de-a doua creştere era în avans faţă de ianuarie 2018, la fel cum la 1 iulie 2018 am făcut în avans majorarea prevăzută pentru 1 ianuarie 2019, pe care PNL spune că nu am fi făcut-o. Tot aşa, în acest an, la 1 septembrie vom face în avans majorarea de anul viitor din ianuarie. După calendarul invocat de PNL, acum punctul de pensie ar fi trebuit să fie de 1.045 lei", a scris Fifor pe Facebook.El i-a transmis liderului liberal să întrebe un pensionar cât are punctul de pensie."Ia întrebaţi un pensionar cât are punctul de pensie, d-le Orban! Nu cumva 1.100 lei? Şi are această valoare de la 1 iulie anul trecut, deci mai devreme de 1 ianuarie 2019. De ce minţiţi atunci, d-le Orban? Puteţi răspunde? Dacă nu, măcar încetaţi cu minciunile!", a mai scris Fifor.Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seară că liberalii susţin creşterea pensiilor, însă în baza unui mecanism "stabil, predictibil", care să aibă la bază "elemente obiective". Acesta a comentat că proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR, a fost respins miercuri deoarece partidele de la putere nu "au reuşit să-şi mobilizeze majoritatea"."E vina lor că n-au avut capacitatea să-şi mobilizeze majoritatea parlamentară, de asta nu a trecut modificarea la legea pensiilor", a spus Orban."Noi am atacat Legea pensiilor la Curtea Constituţională şi CCR ne-a dat dreptate, a declarat neconstituţională Legea pensiilor. Acum se dezbate Legea pensiilor după ce au fost declarate neconstituţionale mai multe articole, pe mai multe motive. (...) Noi nu numai că suntem pentru creşterea pensiilor, dar noi vrem ca această creştere a pensiilor să se facă pe baza unor elemente obiective, care ţin de creşterea economică, de rata inflaţiei, formula care a existat în lege şi pe care ei n-au aplicat-o. În lege spune clar: pensiile se indexează anual la începutul anului şi se indexează cu o sumă care reprezintă 50% din creşterea salariului mediu brut plus inflaţia. (...) În mod normal, pensiile în 2018 şi 2019, conform legii, trebuiau să crească de la 1 ianuarie", a afirmat Ludovic Orban la Digi24.Senatul a respins, miercuri, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost înregistrate 67 de voturi "pentru" şi 22 abţineri, nefiind întrunit numărul minim necesar (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)