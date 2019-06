Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 20 iunie 2019. Report de peste 2 mil. de € la Joker

08:10

Absolvenții de clasa a VIII-a susțin, astăzi, 20 iunie, a doua probă, cea de matematică, la Evaluare Națională 2019, modele de subiecte fiind publicate pe site-ul Ministerului Educației, subiecte.edu.ro. Examenul de matematică de la Evaluarea Națională este, de regulă, o piatră de încercare mai grea decât proba de la limba română pentru elevi, potrivit rezultatelor […] The post Evaluarea Națională 2019. Ce subiecte au picat la proba de matematică appeared first on Cancan.ro.