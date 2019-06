VIDEO/ Oana Roman vine la „Star Trips&Tricks” și ne povestește cum a fost vacanța de pe Coasta de Azur

12:10

Solstițiul de vară 2019 are loc pe 21 iunie și este cea mai lungă zi din an. Solstiţiul de vară a fost, din cele mai vechi timpuri, prilej de bucurie și sărbătoare, fiind legat de momentul strângerii recoltei. În credinţa populară se spune că solstiţiul de vară este favorabil unor magii puternice, care îşi pot […] Post-ul Solstițiul de vară 2019 – 21 iunie. Este cea mai lungă zi din an apare prima dată în Libertatea.ro.