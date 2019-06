VIDEO EXCLUSIV Jucătorii echipei cumpărau brânză și produse tradiționale de la familia Becali: „Era totul proaspăt”

14:40

Răzvan Oaidă (21 de ani/mijlocaș central) s-a pregătit astăzi sub comanda lui Bogdan Andone la FCSB și are numai cuvinte de laudă la adresa noului tehnician al roș-albaștrilor.„E o perioadă aglomerată, dar benefică pentru noi. Ne va ajuta pentru sezonul următor. M-am integrat foarte bine, băieții sunt foarte ok. Sunte nerăbdător să joc.Bogdan Andone este un antrenor foarte bun, un antrenor deschis, care încearcă să discute cu noi cât mai mult. ...