Aramă (CERT-RO): Nu avem încă un verdict privind originea atacurilor ransomware asupra instituţiilor din domeniul sănătăţii

Programul Naţional de Screening privind infecţia cu virusul hepatitic C în rândul populaţiei defavorizate va fi aplicat, în premieră naţională, concomitent în trei judeţe din nord-estul României, a anunţat, joi, Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti.În acest program, care va fi aplicat în judeţe Iaşi, Suceava şi Botoşani, sunt parteneri Consiliul Judeţean Iaşi, Spitalul de Boli Infecţioase 'Sfânta Parascheva' şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş".Primele testări în cadrul programului naţional de depistare a hepatitei C vor fi efectuate în toamnă. Pentru început vor fi achiziţionate 5.000 de astfel de teste iar rezultatele se pot obţine în cel mult jumătate de oră de la preluarea probei. Persoanele diagnosticate vor primi tratament adecvat şi vor fi monitorizate la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi."Aceste trei judeţe au fost alese în urma unor studii făcute în rândul populaţiei. Am constatat că sunt cele mai afectate din punct de vedere al prezenţei în circulaţie a virusului hepatitei B şi C. În momentul de faţă pentru infecţia cu virusul hepatic C avem posibilitatea să o vindecăm în proporţie de peste 99%, iar pentru infecţia cu virusul hepatic B putem să facem astfel încât să nu mai transmită şi celor din jur. Mai mult decât atât, să poată să ducă o viaţă absolut normală. Toate aceste elemente de terapie sunt incluse în programe de sănătate care există la ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Practic, pacienţii sunt trataţi gratuit. Ar mai fi o singură problemă dar care este în curs de rezolvare, cea a tratării persoanelor neasigurate. Ministrul Sănătăţii a propus o clauză în contractul cadru prin care şi persoanele neasigurate să aibă acces gratuit şi neîngrădit la aceste servicii de sănătate", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Adrian Streinu Cercel.La rândul său, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Carmen Dorobăţ, a declarat că vizaţi sunt în special cei care provin din mediul rural. Potrivit statisticilor, în ultimii trei ani, la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, care este singurul din zona Moldovei, au fost trataţi aproximativ 1.200 de pacienţi infectaţi cu virus hepatitic C. "Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi este partener cu Institutul Matei Balş şi Consiliul Judeţean Iaşi într-un proiect care se priveşte screeningul hepatitei C la populaţia defavorizată. Este o premieră pentru că incidenţa infecţiei cu virusul hepatitic C este mai mare în acest areal geografic faţă de zona de sud est a Europei, potrivit studiilor făcute la nivel naţional. Este nevoie de susţinerea administraţiilor judeţene pentru ca împreună cu medicii de familie şi cu asistenţii sociali să putem avea o campanie cu impact în mediul rural. Vom merge efectiv pe teren şi vom face teste gratuite pentru virusul hepatitic C. Populaţia trebuie să afle nu doar de existenţa acestui virus, ci, mai ales că putem învinge virusul cu un tratament nou, cu rezultate foarte bune, care presupune administrarea zilnică a unei tablete, pe o perioadă de trei luni", a declarat Carmen Dorobăţ.Prezent la conferinţa de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a declarat că susţine astfel de proiecte care sunt în beneficiul populaţiei."Este importantă diagnosticarea, însă, la fel de mare impact are şi prevenţia, mai ales când vorbim de infecţii atât de grave cum este cea cu virusul hepatitic C. Este în continuare nevoie de astfel de iniţiative, care duc practic medicul în comunitate, în zonele rurale defavorizate acolo unde informaţia nu ajunge atât de bine pe cât ne-am dori", a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi. AGERPRES/(A, autor: Daniela Malache, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)