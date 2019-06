Confruntat cu o scădere accentuată a popularităţii, Putin le promite ruşilor o creştere a nivelului lor de trai

17:00

Consiliul Investitorilor Străini - FIC are o nouă echipă executivă aleasă de comitetul director la începutul mandatului său de un an, iar Ramona Jurubiţă, Country Managing Partner al KPMG România, este noul preşedinte al FIC, potrivit unui comunicat al organizaţiei.Alături de Ramona, echipa executivă este completată de doi vicepreşedinţi, Eric Stab, Chairman & CEO al Engie România, şi Georgios Stassis, CEO & Country Manager al Enel România, şi de Daniel Anghel, membru în board-ul PwC şi Tax and Legal Services Leader, ca trezorier."A fost o provocare pentru mine să fiu preşedintele uneia dintre cele mai importante organizaţii a mediului de afaceri care reprezintă investitorii străini în România. Nu pot spune că au fost cei mai uşori ani dacă privesc contextul politic sau procesul legislativ. Comunitatea noastră s-a văzut pusă în faţa mai multor ordonanţe de urgenţă care au slăbit încrederea investitorilor, începând cu cea care a reglementat transferul contribuţiilor de la angajator la angajat - căreia nici astăzi nu-i înţelegem rostul - şi terminând cu bine-cunoscuta OUG 114/2018. Acesta cred ca este şi motivul pentru care investiţiile străine din România nu au avut creşteri semnificative în ultimii ani, în ciuda unei performanţe economice notabile şi a faptului ca nevoia de investiţii este foarte mare. Creşterea economică din ultima vreme a fost bună pentru companii, nu ne ferim să spunem asta. Ceea ce am încercat, însă să transmitem autorităţilor este că am dori să vedem o viziune pe termen lung despre dezvoltarea durabilă a României şi mai puţin măsuri cu orizont foarte scurt", a declarat Franz Weiler, CEO UNIQA Asigurări, care şi-a încheiat al doilea mandat ca preşedinte FIC, şi continuă să fie membru în comitetul director al organizaţiei.El a afirmat că pe măsură ce economia şi societatea s-au schimbat, FIC s-a adaptat şi cea mai importantă transformare este că a început să fie mai prezentă în sfera publică, să explice pe înţelesul tuturor cum funcţionează investiţiile străine şi care este contribuţia lor la dezvoltarea economică."Discursul îndreptat împotriva companiilor străine ne-a luat puţin prin surprindere. Companiile sunt făcute de oameni şi oamenii pot face greşeli. Nu vedem nicio problemă într-o dezbatere publică despre cazuri concrete, dimpotrivă. Astfel de discuţii trebuie să aibă loc. Nu putem fi, însă de acord cu generalizări lipsite de orice fundament care spun că 'străinii' au venit doar să 'profite' de România. O astfel de afirmaţie este pur şi simplu greşită dacă te uiţi la contribuţia pe care au avut-o investitorii străini la dezvoltarea ţării în ultimii 20 de ani. Este misiunea comunităţii noastre să explice aceste lucruri", a mai spus Franz Weiler.Ramona Jurubiţă, noul preşedinte FIC, este membru în comitetul director din 2017 şi în perioada ianuarie - iunie a acestui an a fost şi coordonator al Coaliţiei pentru Dezvoltarea României din partea FIC."Este o mare onoare, dar şi o responsabilitate alegerea mea ca preşedinte FIC şi vreau să le mulţumesc colegilor pentru că mi-au acordat aceasta încredere", a spus Ramona Jurubiţă.Ea susţine că România trebuie sa îşi propună convergenţa economică cu economiile Europei Occidentale. Este un obiectiv realist, dar pentru realizarea lui sunt necesare volume mari de investiţii, în special în infrastructură. Fondurile publice, din bugetul naţional sau cel european, sunt vitale pentru aceasta dezvoltare, dar sectorul privat are şi el un rol crucial."Îmi doresc ca Guvernul să facă paşi pentru a reconstrui încrederea sectorului privat în autorităţi şi să conştientizeze rolul indispensabil pe care companiile private îl au în dezvoltarea economică şi în creşterea prosperităţii tuturor. Ultimele măsuri, prin care s-a încercat atenuarea celor mai dăunătoare efecte ale OUG 114 sunt un astfel de pas în direcţia bună şi îmi doresc să întărim această relaţie şi dialogul dintre mediul public şi cel privat. Este în interesul general să reuşim să dezvoltăm un parteneriat veritabil pentru ca vom putea pune astfel bazele unei societăţi care are atât un sector privat prosper, dar şi servicii publice de cea mai buna calitate", a spus Ramona Jurubiţă.De asemenea, ea a afirmat că trebuie încurajate atât investiţiile străine, cât şi cele locale. Multe dintre companiile de succes din România sunt astăzi rezultatul interacţiunii dintre capital şi talent, local şi internaţional."Membrii comitetului director FIC vin dintr-o paletă largă de industrii şi pot oferi autorităţilor opinii valoroase despre cum să asigure o dezvoltare economică pe toate palierele şi care să fie trainică în timp. Vom continua să lucrăm cu colegii noştri de la Coaliţia pentru Dezvoltarea României pentru a vorbi pe o singură voce despre cele mai importante lucruri pentru economie. Sunt, de asemenea, nerăbdătoare să lucrez alături de colegii mei din echipa executivă, Eric, Georgios şi Daniel şi alături de întreg comitetul director al FIC", a mai declarat Ramona Jurubiţă.