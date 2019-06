Cod galben de vijelii în București până la ora 18:00

10:30

Gimnasta Anca Surdu trece prin momente foarte grele, dar a decis să povestească tuturor celor care o îndrăgesc că primește ajutor din partea unui specialist pentru a putea depăși această problemă. Anca Surdu, fostă concurentă la Exatlon, în echipa Faimoșilor, a apărut în fața tuturor celor care îi urmăresc activitatea cu ochii în lacrimi și […] The post Înregistrare șocantă cu o fostă concurentă de la Exatlon! A plâns în hohote când a povestit ce i se întâmplă appeared first on Cancan.ro.