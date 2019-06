ŞTIRILE SERII ÎN JUDEŢE - 20 IUNIE

17:30

Cupa Africii pe Naţiuni la fotbal, ediţia 2019, va debuta vineri, în Egipt, cu participarea a 24 de echipe, împărţite în şase grupe.Competiţia va fi deschisă de meciul Egipt - Zimbabwe (Cairo Stadium - Cairo, 23:00), finala fiind programată în data de 19 iulie.Egiptul are cele mai multe titluri la Cupa Africii pe Naţiuni, şapte, urmată de Camerun, cinci trofee, fiind şi campioana en titre, Ghana, cu patru trofee, Nigeria, trei titluri, etc.Prezentarea echipelor participante: Grupa A (Cairo International Stadium, Cairo): Egipt, Zimbabwe, RD Congo, Uganda;EGIPTParticipări la CAN: (23) 1957, 1959, 1962, 1963, 1970, 1974, 1976, 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2017.Cel mai bun rezultat: campioană (7) - 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010Selecţioner: Javier AguirreJucător-cheie: Mohamed Salah (Liverpool, atacant, 27 ani)Clasamentul FIFA: locul 58ZIMBABWEParticipări la CAN: (3) 2004, 2006, 2017Cel mai bun rezultat: faza grupelorSelecţioner: Sunday ChidzambwaJucător-cheie: Knowledge Musona (Anderlecht, atacant, 28 ani)Clasamentul FIFA: locul 109RD CONGOParticipări la CAN: (18) 1965, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2013, 2015, 2017Cel mai bun rezultat: campioană (2) în 1968 şi 1974Selecţioner: Florent IbengeJucător-cheie: Yannick Bolasie (Everton, aripă, 30 ani). În lot se află şi portarul Parfait Mandanda (ex-Dinamo Bucureşti) şi fundaşul Wilfred Moke (ex-Steaua).Clasament FIFA: locul 49UGANDAParticipări la CAN: (6) 1962, 1968, 1972, 1974, 1978, 2017Cel mai bun rezultat: finalistă în 1978Selecţioner: Sebastien DesabreJucător-cheie: Dennis Onyango (Mamelodi Sundowns/Africa de Sud, portar, 34 ani); În lot figurează şi mijlocaşul William Luwagga Kizito (ex-Poli Iaşi)Clasamentul FIFA: locul 80Grupa B (Alexandria Stadium - Alexandria): Nigeria, Burundi, Guineea, Madagascar;NIGERIAParticipări la CAN: (17) 1963, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013Cel mai bun rezultat: campioană (3) - 1980, 1994, 2013Selecţioner: Gernot RohrJucător-cheie: Wilfred Ndidi (Leicester City, mijlocaş, 22 ani)Clasamentul FIFA: locul 45BURUNDIParticipări la CAN: debutantăSelecţioner: Olivier NiyungekoJucător-cheie: Saido Berahino (fără club, atacant, 25 ani)Clasamentul FIFA: locul 134GUINEEAParticipări la CAN: (11) 1970, 1974, 1976, 1980, 1994, 1998, 2004, 2006, 2008, 2012, 2015Cel mai bun rezultat: finalistă în 1976Selecţioner: Paul PutJucător-cheie: Naby Keita (Liverpool, mijlocaş, 24 ani); în lot se află şi mijlocaşul Boubacar Fofana (Gaz Metan Mediaş)Clasamentul FIFA: locul 71MADAGASCARParticipări la CAN: debutantăSelecţioner: Nicolas DupuisJucător-cheie: Jeremy Morel (Olympique Lyon, fundaş, 25 ani)Clasamentul FIFA: locul 108Grupa C (Stadionul 30 iunie - Cairo): Senegal, Tanzania, Algeria, Kenya;SENEGALParticipări la CAN: (14) 1965, 1968, 1986, 1990, 1992, 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2015, 2017Cel mai bun rezultat: finalistă în 2002Selecţioner: Aliou CisseJucător-cheie: Sadio Mane (Liverpool, extremă, 27 ani)Clasamentul FIFA: locul 22TANZANIAParticipări la CAN: (1) 1980Cel mai bun rezultat: faza grupelorSelecţioner: Emmanuel AmunikeJucător-cheie: Mbwana Samatta (Racing Genk, atacant, 26 ani)Clasamentul FIFA: locul 131ALGERIAParticipări la CAN: (17) 1968, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2010, 2013, 2015, 2017.Cel mai bun rezultat: campioană în 1990Selecţioner: Djamel BelmadiJucător-cheie: Riyad Mahrez (Manchester City, aripă, 28 ani)Clasamentul FIFA: locul 68KENYAParticipări la CAN: (5) 1972, 1988, 1990, 1992, 2004Cel mai bun rezultat: faza grupelorSelecţioner: Sebastien MigneJucător-cheie: Victor Wanyama (Tottenham Hotspur, mijlocaş, 27 ani)Clasamentul FIFA: locul 105Grupa D (Al Salam Stadium - Cairo): Maroc, Namibia, Cote d'Ivoire, Africa de Sud;MAROCParticipări în CAN: (16) 1972, 1976, 1978, 1980, 1986, 1988, 1992, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013, 2017.Cel mai bun rezultat: campioană în 1976Selecţioner: Herve RenardJucător-cheie: Hakim Ziyech (Ajax, mijlocaş, 26 ani)Clasamentul FIFA: locul 47NAMIBIAParticipări la CAN: (2) 1998, 2008Cel mai bun rezultat: faza grupelorSelecţioner: Ricardo MannettiJucător-cheie: Ryan Nyambe (Blackburn Rovers, fundaş, 21 ani)Clasamentul FIFA: locul 113COTE D'IVOIREParticipări la CAN: (22) 1965, 1968, 1970, 1974, 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017Cel mai bun rezultat: campioană (2) - 1992, 2015Selecţioner: Ibrahim KamaraJucător-cheie: Wilfried Zaha (Crystal Palace, aripă, 26 ani); în lot se află şi fundaşul Wilfried Kanon (ex-Gloria Bistriţa)Clasamentul FIFA: locul 62AFRICA DE SUDParticipări la CAN: (9) 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2013, 2015Cel mai bun rezultat: campioană în 1996Selecţioner: Stuart BaxterJucător-cheie: Percy Tau (Saint Union Gilloise/Belgia, atacant, 25 ani)Clasamentul FIFA: locul 72Grupa E (Suez Stadium - Suez): Tunisia, Angola, Mali, Mauritania;TUNISIAParticipări la CAN: (18) 1962, 1963, 1965, 1978, 1982, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017.Cel mai bun rezultat: campioană în 2004Selecţioner: Alain GiresseJucător-cheie: Wahbi Khazri (Saint-Etienne, atacant, 28 ani)Clasamentul FIFA: locul 25ANGOLAParticipări la CAN: (7) 1996, 1998, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013Cel mai bun rezultat: sferturi de finală în 2008 şi 2010Selecţioner: Srdan VasiljevicJucător-cheie: Bastos (Lazio, fundaş, 27 ani)Clasamentul FIFA: locul 123MALIParticipări la CAN: (10) 1972, 1994, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017Cel mai bun rezultat: finalistă în 1972Selecţioner: Mohamed MagassoubaJucător-cheie: Moussa Marega (FC Porto, atacant, 28 ani)Clasamentul FIFA: locul 62MAURITANIAParticipări la CAN: debutantăSelecţioner: Corentin MartinsJucător-cheie: Khassa Camara (Xanthi, mijlocaş, 26 ani)Clasamentul FIFA: locul 103Grupa F (Ismailia Stadium - Ismailia): Camerun, Guineea Bissau, Ghana, Benin.CAMERUNParticipări la CAN: (18) 1970, 1972, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2015, 2017Cel mai bun rezultat: campioană (5) - 1984, 1988, 2000, 2002, 2017Selecţioner: Clarence SeedorfJucător-cheie: Andre Onana (Ajax, portar, 23 ani); în lot se află şi fundaşii Collins Fai (ex-Dinamo), Michael Ngadeu Ngadjui (ex-FC Botoşani) şi atacantul Jacques Zoua (Astra Giurgiu)Clasamentul FIFA: locul 51GUINEEA BISSAUParticipări la CAN: (1) 2017Cel mai bun rezultat: faza grupelorSelecţioner: Baciro CandeJucător-cheie: Pele (AS Monaco, mijlocaş, 27 ani)Clasamentul FIFA: locul 118GHANAParticipări la CAN: (21) 1963, 1965, 1968, 1970, 1978, 1980, 1982, 1984, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017.Cel mai bun rezultat: campioană (4) - 1963, 1965, 1978, 1982Selecţioner: Kwesi AppiahJucător-cheie: Thomas Partey (Atletico Madrid, mijlocaş, 26 ani)Clasamentul FIFA: locul 50BENINParticipări la CAN: (3) 2004, 2008, 2010Cel mai bun rezultat: faza grupelorSelecioner: Michel DussuyerJucător-cheie: Steve Mounie (Huddersfield Town, atacant, 24 ani)Clasamentul FIFA: locul 88AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Fotbal: CAN 2019 - Programul turneului final din Egipt