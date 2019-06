O furtună a lăsat 12 comune din județul Buzău fără energie electrică. Sunt afectați 7.500 de abonaţi

19:20

Andrea, o tânără de 22 de ani din Bulgaria, s-a operat de 15 ori într-un an pemntru a semăna cât mai mult cu celebra păpușă Barbie. Atât de mult și-a dorit Andrea să arată ca păpușa Barbie încât nu a ezitat să recurgă la bisturiu pentru a se apropia de modelul său. View this post […] Post-ul O bulgăroaică s-a operat de 15 ori în ultimul an ca să arate ca păpușa Barbie apare prima dată în Libertatea.ro.